Da Vittorio e Ruffini l' alleanza del lusso | la famiglia di Langosteria entra nel tempio dei Cerea

Una nuova collaborazione nel settore della ristorazione di alta gamma vede coinvolti il gruppo di Langosteria e il gruppo dei Cerea, proprietari del ristorante Da Vittorio. La famiglia Cerea ha stipulato un accordo con la holding Ou(r) Group, controllata dalla famiglia Ruffini, creando un collegamento tra due realtà riconosciute nel mondo del lusso e dell’alta cucina.

Alleanza tra giganti del lusso e dell'alta cucina. La famiglia Cerea, anima del gruppo Da Vittorio, ha siglato una partnership strategica con Ou(r) Group, la holding della famiglia Ruffini. L'operazione prevede l'ingresso dei Ruffini nelle società operative dei Cerea con una quota del 40%, mentre il restante 60% rimarrà saldamente nelle mani della famiglia bergamasca. L'accordo segna l'unione tra due eccellenze dell'imprenditoria italiana. Da un lato i Cerea, che in sessant'anni hanno trasformato il marchio Da Vittorio in un simbolo mondiale della ristorazione; dall'altro i Ruffini, già protagonisti nel settore del lusso esperienziale con partecipazioni in brand come Langosteria e The Attico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Da Vittorio, la famiglia Cerea cede il 40% a RuffiniLa famiglia Cerea, fondatrice e guida del Gruppo della ristorazione Da Vittorio – Vicook, e Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini, annunciano... Leggi anche: Non più solo abiti da red carpet e costumi da palcoscenico: il lusso entra nel cuore dell’industria cinematografica e traccia nuove strategie culturali Contenuti e approfondimenti su Da Vittorio e Ruffini l'alleanza del... Temi più discussi: Vittorio Emanuele, conclusi i lavori: 1000 metri quadrati di aule e laboratori in più; I cento anni della Lev a Torino, capitale italiana dei libri dal 14 al 18 maggio; Paolo Ruffini: il domatore di bambini che inietta il mondo di bellezza; Scuole, più spazi e qualità per gli studenti: consegnati i nuovi ambienti a Palazzo Lomellino in Largo Zecca. Ristoranti, Da Vittorio: al via la partnership tra Cerea e RuffiniLa famiglia Ruffini (leggi Moncler) affiancherà la famiglia Cerea nello sviluppo del gruppo dell’alta ristorazione che include il ristorante Da Vittorio, tre stelle Michelin di Brusaporto. Dopo le ind ... ilsole24ore.com Da Vittorio, alleanza strategica con la famiglia Ruffini, patron di Moncler (e di Langosteria)I Cerea cedono all’Ou(r) Group una quota del 40 per cento del loro impero imprenditoriale e gastronomico, che nel 2026 celebra i 60 anni di attività ... repubblica.it Ciao Gino...ora canta nel vento anche tu con Faber, Bruno, Luigi e Vittorio - facebook.com facebook Napoli, investito al Corso Vittorio Emanuele: morto il professor Italo Ferraro x.com