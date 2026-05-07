A Villa Severi la premiazione dei vincitori del Terzo concorso letterario

Sabato 9 maggio 2026, alle ore 21, nel salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi, si terrà la cerimonia di premiazione del Terzo concorso letterario dedicato ai racconti brevi. La partecipazione al concorso si è aperta il 1° ottobre 2025 e si è chiusa il 31 gennaio 2026, con una raccolta di opere arrivata alla fase finale. La serata vedrà protagonisti i vincitori del concorso letterario.

Sabato 9 maggio 2026, alle ore 21, il salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi, in via Redi 13, ad Arezzo, ospita la premiazione del Terzo concorso letterario dedicato ai racconti brevi, la cui raccolta è andata avanti dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Il filo conduttore.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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