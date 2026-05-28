In Spagna, l'ex presidente del governo è stato indagato per organizzazione criminale, traffico di influenze e falso documentale. La sua figura, considerata un simbolo della sinistra progressista, subisce un duro colpo. In America Latina, il leader autocrata di uno stato è coinvolto in accuse di repressione e corruzione. Questi eventi segnano il crollo di figure storiche del mondo progressista, spesso considerate intoccabili.

Attenzione (a sinistra), caduta miti. In Spagna è crollato Zapatero, indagato per organizzazione criminale, traffico di influenze e falso documentale. I sospetti, appesantiti dai cento gioielli trovati nella sua cassaforte – collier, anelli, orecchini – rischiano di travolgere politicamente l’erede Sánchez, il quale però è pure leader di un partito ormai devastato dalle inchieste, oltre a quelle sulla moglie, Begoña Gomez, rinviata a giudizio per traffico di influenze, corruzione, malversazione e appropriazione indebita. Nella sede del Psoe, il Partito Socialista di cui Sánchez è segretario, ha fatto irruzione la Guardia Civil per raccogliere informazioni su un presunto sistema di finanziamenti illeciti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da Tsipras al dittatore Maduro: il tonfo di tutti gli idoli progressisti

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Lattacco al Venezuela e la cattura di Maduro sono un avvertimento di Trump a tutto il mondo

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