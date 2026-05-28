Da Trieste agli Emirati Arabi | lo studio sulla medicina metabolica su una rivista scientifica internazionale

Uno studio sulla medicina metabolica, firmato dal triestino Marco Medeot, è stato pubblicato sulla rivista internazionale Biomedicine Advances. La pubblicazione riguarda le nuove terapie contro l’obesità e coinvolge anche gli Emirati Arabi. Medeot è direttore scientifico del Ketogenic Research Hub. La ricerca si concentra su approcci innovativi nel trattamento delle condizioni metaboliche, portando Trieste nel panorama scientifico globale.

Trieste entra nel dibattito internazionale sulla nuova frontiera delle terapie anti-obesità. Un editoriale scientifico pubblicato sulla rivista internazionale Biomedicine Advances porta infatti anche la firma del triestino Marco Medeot, direttore scientifico del Ketogenic Research Hub. Il lavoro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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