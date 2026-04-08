Come il rumore aiuta le cimici ad accoppiarsi lo studio di Unipa pubblicato su una rivista scientifica

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Palermo ha condotto uno studio sulla cimice verde, analizzando il modo in cui comunica durante l’accoppiamento. La ricerca, pubblicata su una rivista scientifica, ha evidenziato che il rumore svolge un ruolo chiave nel processo di riproduzione di questo insetto diffuso a livello globale e di interesse per l’agricoltura. Lo studio ha coinvolto più discipline per approfondire questa particolare forma di comunicazione naturale.

Un team interdisciplinare dell’Università di Palermo ha analizzato la comunicazione sessuale della cimice verde (Nezara viridula), un insetto diffuso in tutto il mondo e di grande interesse agronomico, dimostrando come in natura il rumore sia una vera e propria risorsa. Lo studio “Double. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Lo studio dell’Insubria pubblicato su NatureLe batterie quantistiche e le nuove frontiere dell’energia al centro di una ricerca dell’Università dell’Insubria, pubblicata su Nature Reviews... Il rumore rosa non aiuta a dormire, secondo uno studio. Gli effetti negativi sul sonno rilevati dagli espertiUn team di ricerca internazionale ha determinato che il rumore rosa, un insieme di suoni a banda larga utilizzato anche per dormire, può avere...