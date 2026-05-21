Università UniMarconi celebra i 10 anni della rivista scientifica internazionale Areté?

L’Università UniMarconi ha organizzato un evento per festeggiare i dieci anni della rivista scientifica internazionale Areté. Durante l’incontro, sono stati presenti studiosi provenienti da diverse istituzioni accademiche che hanno discusso di vari temi di ricerca. La giornata ha visto anche interventi di rappresentanti dell’università e della pubblicazione, evidenziando il percorso e le tappe principali della rivista nel corso di questo decennio. L’evento si è svolto nella sede dell’ateneo e ha coinvolto diversi relatori.

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