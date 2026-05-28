Obsession è il film rivelazione del momento. Diretto da Curry Barker e prodotto dalla casa Bloomhouse, il thriller horror sta stregando tutti con la sua storia di maledizione e amore tossico. Il successo di questo lavoro ci stimola numerosi interrogativi sul modo in cui è cambiata la rappresentazione dell’amore nel cinema, mai stata così coerente e compatta con altri lavori degli ultimi anni. Da The Drama a Someting very bad Is going to happen una cosa sembra certa: l’amore non ha mai fatto così paura. Cosa cerca di dirci il cinema contemporaneo? Si spengono le luci. Sembrano trascorsi secoli da quando le stelle di Insonnia d’amore ( Sleepers in Seattle ) brillavano nel cielo newyorkese, sotto le quali si muovevano Sam (ton Hanks) e Annie (Mag Ryan). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Da ‘The Drama’ a ‘Obsession’: l’amore non ha mai fatto così paura. Proviamo a spiegare perché

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EP05:Hand-Fed Wine Sparks His Obsession—Their Enemies Start to Fear|OTLQICN

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