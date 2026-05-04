Riccardo III di William Shakespeare con Maria Paiato chiude la stagione di prosa al Teatro Donizetti

La stagione di prosa 2025-2026 al Teatro Donizetti di Bergamo si conclude con una produzione dedicata a William Shakespeare. Dal 9 al 17 maggio va in scena Riccardo III, un’opera considerata uno dei maggiori capolavori del teatro di Shakespeare. Lo spettacolo è interpretato dall’attrice Maria Paiato e si svolge nel teatro principale della città, coinvolgendo il pubblico in un racconto che si svolge nel corso di circa una settimana.

Bergamo. La Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti si conclude nel segno di Shakespeare: da sabato 9 a domenica 17 maggio è, infatti, in programma nel principale teatro cittadino Riccardo III, capolavoro assoluto del teatro shakesperiano. A portarlo in scena sarà Maria Paiato, nei panni del protagonista, insieme a un nutrito gruppo di attori: Riccardo Bocci, Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Ludovica D’Auria, Giovanna Di Rauso, Giovanni Franzoni, Igor Horvat, Emiliano Masala, Cristiano Moioli, Lorenzo Vio, Carlotta Viscovo. Regia di Andrea Chiodi. Riduzione e adattamento di Angela Dematté. Scene di Guido Buganza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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