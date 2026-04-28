Al Villaggio della legalità i resti dell' auto della scorta del giudice Falcone

Nella seconda giornata del Villaggio della legalità, tenutosi in Piazza Roma ad Aprilia, è stata esposta una teca contenente i resti della Quarto Savona 15, l’auto che faceva parte della scorta del giudice Giovanni Falcone. L’auto fu distrutta nell’attentato di Capaci del 23 maggio 1992. L’evento ha visto l’installazione di questa testimonianza visiva, che rappresenta un ricordo della strage e delle vittime coinvolte.

Si è conclusa la seconda giornata del Villaggio della legalità, in Piazza Roma ad Aprilia, dove è stata accolta anche la teca contenente i resti della Quarto Savona 15, l'auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Un potente simbolo e un.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Polizia in festa per 174esimo anniversario della fondazione: De Ferrari diventa 'villaggio della legalità'Venerdì 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia alle ore 11 presso la sala del Maggior... Frosinone celebra i 174 anni della Polizia di Stato con cerimonia e Villaggio della LegalitàLa Polizia di Stato di Frosinone celebra 174 anni di impegno al servizio del Paese con una cerimonia che si terrà il 10 aprile 2026 alle ore 10. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Villaggio della legalità e VI° concorso tiburtino: una giornata dedicata all’educazione civica; APRILIA | Villaggio della Legalità come scelta quotidiana, in città si attende l’arrivo della Quarto Savona 15; Tivoli, tutto pronto per la seconda edizione del Villaggio della legalità; Aprilia, al via la XIV edizione del Villaggio della Legalità. Villaggio della Legalità ad Aprilia, al via la XIV edizioneAnche quest’anno ad Aprilia si è tenuto il Villaggio della Legalità, giunto alla sua 14ª edizione. Un evento caratterizzato dalla presenza della Polizia di Stato che, insieme alle altre Forze di Poliz ... radioluna.it Aprilia: i resti dell’auto della scorta di Falcone al Villaggio della LegalitàAd Aprilia ritorna il Villaggio della Legalità. La città si prepara a vivere un momento di forte valore civile e collettivo con la manifestazione organizzata dalla Fondazione Caponnetto, in programma ... latinaoggi.eu APRILIA: AL VIA IL VILLAGGIO DELLA LEGALITÀ - facebook.com facebook Dal 16 al 19 aprile Villa Borghese ospita il Villaggio della Terra! Quattro giorni di eventi, sport, arte e incontri per la #GiornataMondialeDellaTerra Vieni a trovarci allo stand di Roma Capitale! Info ow.ly/33tS50YKq5w x.com