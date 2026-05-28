Durante il torneo di Roma del 2022 e il Roland Garros di oggi, Jannik Sinner ha avuto diversi problemi fisici. Ha accusato malori, conati di vomito, crampi e altri problemi legati al caldo. In più occasioni, è stato costretto a interrompere le partite per problemi di salute, spesso legati alle alte temperature. Questi episodi si sono verificati sia nelle competizioni sulla terra battuta che in altre occasioni di gioco.

Lo Chatrier per ora resta stregato per Sinner, e stavolta non c’entrano i match point come nella finale del 2025. Bensì i problemi fisici: il malessere che lo colpisce proprio nel momento cruciale della sfida contro Juan Manuel Cerundolo lo taglia fuori all’improvviso dalla partita e dal torneo, in un crollo che inevitabilmente fa male. Epilogo triste dell’avventura parigina per l’azzurro a cui è già capitato in passato di accusare malori, conati di vomito, problemi fisici e crampi: li ha vinti più volte, ma in alcune situazioni è stato anche costretto a ritirarsi. A cominciare dalla dolorosa eliminazione in terra parigina. Jannik sbarca sul 5-1 nel terzo set senza apparenti problemi, salvo poi perdere due volte il servizio e confessare: "Devo vomitare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Roma 2022 al Roland Garros di oggi: tutti i malori e gli infortuni di Sinner

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The greatest Roland-Garros men's final Alcaraz vs Sinner extended highlights | 2025

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#Paolini eliminata ai 1/32 di finale, nel torneo non accadeva dal 2023. In generale nei primi 9 tornei WTA 500, superiori o Major l’ultima volta risale a Roma 2024. In questi tornei nel 2026 ha raggiunto solo una volta gli 1/8, 7 volte out ai 1/16. Perfino nel 20 x.com

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