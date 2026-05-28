da qui imprese e investimenti

X Combinator mira a creare un ecosistema che supporti imprese innovative, combinando capitale, competenze, assistenza tecnica e connessioni industriali. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di startup ad alto contenuto tecnologico, mantenendo una parte del progresso sul territorio locale.

L’idea alla base di X Combinator è costruire un ecosistema capace di sostenere imprese ad alto contenuto innovativo, mettendo insieme capitale, competenze, accompagnamento tecnico e connessioni industriali, con la volontà dichiarata di trattenere parte di questo sviluppo sul territorio. " X Combinator nasce come primo incubatore verticale italiano dedicato all’ agritech, con uno sguardo al Mediterraneo – va dritto al punto Marco D’Angelo, responsabile del progetto e Ceo di *beeco –. Vogliamo che da Siena escano davvero almeno due imprese l’anno con ambizione internazionale, che riescano ad attrarre quegli investimenti che nel mondo dell’agrifood fanno fatica a vedersi in Italia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Presentazione bando Attrazione investimenti in Emilia Romagna

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