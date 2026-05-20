Imprese Investimenti sostenibili 4.0 | per le Regioni del Sud bando da 448 milioni

Il governo ha deciso di mettere a disposizione 448 milioni di euro destinati alle imprese del Sud attraverso il nuovo bando “Investimenti sostenibili 4.0”. Il decreto, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, definisce le modalità di accesso e le condizioni per le aziende interessate a finanziare progetti di innovazione e sostenibilità. La misura si inserisce in un piano più ampio di sostegno allo sviluppo economico regionale, con un focus specifico su iniziative che promuovano tecnologie avanzate e pratiche ecocompatibili.

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In Senato focus sulla Sicilia. Sbarra: Protagonista con tutto il Sud di una nuova stagione di sviluppo Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha adottato il decreto che da’ attuazione a un nuovo bando di ‘Investimenti sostenibili 4.0’, l’intervento a sostegno dei programmi innovativi, sostenibili e a elevato contenuto tecnologico, in linea con il piano Transizione 4.0. Il provvedimento e’ finalizzato a rafforzare la crescita green e la competitività’ delle micro, piccole e medie imprese operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, attraverso risorse finanziarie pari a 448 milioni di euro, di cui una quota del 25% riservata alle micro imprese e pmi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Investire nelle rinnovabili nel sud Italia significa dargli valore Sullo stesso argomento Bonus Zes, incentivi alle imprese del Sud: Sicilia tra le regioni strategicheLa Sicilia è tra le regioni coinvolte nel nuovo bonus Zes introdotto dal decreto legge 62 del 2026, misura pensata per favorire l’occupazione stabile... Bando regionale da 6,7 milioni per sostenere le impreseLa Regione Toscana ha approvato un bando da 6,7 milioni di euro di fondi europei per sostenere gli investimenti delle aziende vitivinicole nella... Mimit: nuovo bando Investimenti sostenibili 4.0 da 448 milioni(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che avvia il nuovo bando Investimenti sostenibili 4.0, misura destinata a sostenere programmi innovati ... finanza.repubblica.it Mimit, al via il bando Investimenti sostenibili 4.0 da 448 milioniROMA – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha adottato il decreto che dà attuazione a un nuovo bando di ‘Investimenti sostenibili 4.0’, l’intervento a sostegno dei programmi in ... livesicilia.it