Edilizia la sfida dei costruttori | Opere pubbliche qui un potenziale di investimenti da due miliardi

In Umbria, sono previste circa 1.490 opere pubbliche che potrebbero avviarsi nei prossimi anni, con un potenziale di investimenti che si aggira intorno ai due miliardi di euro. Tuttavia, una parte consistente di queste risorse deve ancora essere definita o reperita, lasciando alcune incognite sul reale avvio dei progetti. La sfida per i costruttori è quella di portare avanti le opere e assicurare i finanziamenti necessari.

Ci sono 1.490 opere che potrebbero essere cantierate in Umbria nei prossimi anni. Un potenziale di investimenti di circa due miliardi di euro, ma con una quota significativa di risorse ancora da consolidare o individuare. Ed è sulla base di questo aspetto che l’ Ance si propone come riferimento per un percorso volto a costruire una continuativa collaborazione tra il mondo delle imprese e le istituzioni ai diversi livelli, sviluppando una comune visione strategica. E’ questo, in sintesi, il tema principale emerso durante la presentazione del Rapporto dedicato alla connessione tra risorse finanziarie e pianificazione delle opere pubbliche sui...🔗 Leggi su Lanazione.it

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