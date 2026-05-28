Da Michael Jordan a Due Lipa | perché la Sicilia è la nuova meta esclusiva del turismo mondiale

La Sicilia sta diventando una meta molto richiesta nel turismo internazionale, attirando visitatori da tutto il mondo. La popolarità dell’isola è cresciuta dopo la trasmissione di una serie televisiva che ha portato attenzione alle sue località più suggestive. Prima di questo successo televisivo, la regione era conosciuta principalmente per i borghi antichi, le spiagge incontaminate e il patrimonio culturale. Recentemente, nomi noti del mondo dello spettacolo e dello sport sono stati visti visitare l’isola.

C’era una Sicilia prima di The White Lotus e ce n’è una dopo. La prima era la terra amata dai viaggiatori innamorati del Mediterraneo autentico, dei borghi sospesi nel tempo, delle spiagge selvagge e della cultura millenaria. La seconda, invece, è diventata un fenomeno globale del turismo di lusso internazionale, trasformandosi nell’oggetto del desiderio del jet set mondiale grazie all’effetto della celebre serie HBO che ha acceso i riflettori internazionali sull’isola. Non è un caso che anche il Washington Post abbia parlato apertamente di “ White Lotus Effect ”, raccontando come la Sicilia sia entrata stabilmente nei radar dei turisti americani di fascia alta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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