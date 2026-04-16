Bezzecchi | Montecarlo fighetta meglio Rimini Il Mondiale? Festeggerei con Michael Jordan
Il leader iridato dell'Aprilia ha commentato con tono diretto il suo rapporto con Montecarlo, definendolo un luogo
Altro che pilota scavezzacollo. Si scopre che il Bez è un ordinatissimo ed organizzato uomo di casa. Mentre Rubik si aggira per le stanze, solo apparentemente truce, lui abbina i calzini, ripiega lo stendino che ha appena svuotato e lo ritira nel sottoscala. "Tra un po' qua sotto non ci starà più. Ci voglio mettere la RS-GP 2025 che Rivola mi aveva promesso se avessi vinto tre gare". Tutt’attorno, appesi alle pareti e negli scaffali, tanta Aprilia, altrettanti numeri 72 rossi e ancora più basket. Sopra una porta un musetto con il suo bel numero e un piccolo canestro. "Sto facendo poco alla volta perché devo fare tutto io, mi rompe i m. che altri mi facciano i lavori in casa".🔗 Leggi su Gazzetta.it
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