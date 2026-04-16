Il leader iridato dell'Aprilia ha commentato con tono diretto il suo rapporto con Montecarlo, definendolo un luogo

Altro che pilota scavezzacollo. Si scopre che il Bez è un ordinatissimo ed organizzato uomo di casa. Mentre Rubik si aggira per le stanze, solo apparentemente truce, lui abbina i calzini, ripiega lo stendino che ha appena svuotato e lo ritira nel sottoscala. "Tra un po' qua sotto non ci starà più. Ci voglio mettere la RS-GP 2025 che Rivola mi aveva promesso se avessi vinto tre gare". Tutt’attorno, appesi alle pareti e negli scaffali, tanta Aprilia, altrettanti numeri 72 rossi e ancora più basket. Sopra una porta un musetto con il suo bel numero e un piccolo canestro. "Sto facendo poco alla volta perché devo fare tutto io, mi rompe i m. che altri mi facciano i lavori in casa".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi: "Montecarlo fighetta, meglio Rimini. Il Mondiale? Festeggerei con Michael Jordan"

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