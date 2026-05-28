Venerdì 29 maggio si sono giocati diversi incontri di terzo turno al Roland Garros, con numerosi tennisti noti in campo. Tra i protagonisti ci sono stati giocatori di alto livello che si sono sfidati sul cemento rosso, con alcuni di loro che hanno ottenuto la qualificazione per la prossima fase del torneo. I match hanno coinvolto atleti che sono considerati tra i favoriti per avanzare ulteriormente nel torneo.

Grandi sfide sul rosso a Parigi: chi sono i favoriti di venerdì 29 maggio per la conquista di un posto nella seconda settimana del Roland Garros. La transizione verso la seconda settimana del Roland Garros passa da un venerdì di grandissimo spessore, caratterizzato da sfide che metteranno a durissimo prova la tenuta dei favoriti. Complice l’inaspettatissima uscita di scena del principale indiziato per la vittoria Jannik Sinner, tutto da qui in avanti potrebbe succedere. Caldo permettendo, s’intende, considerando che l’arena parigina è ormai assimilabile – e lo sa bene il numero 1 del mondo – a un girone dell’inferno, ma tant’è. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Da Djokovic a Zverev, il venerdì delle stelle a Parigi: i pronostici del terzo turno

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Djokovic, Sinner, Zverev & other top players at Exhibition Match

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