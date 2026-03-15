Novak Djokovic si è ritirato dal Miami Open a causa di un infortunio alla spalla destra. La sua assenza ha modificato il quadro del torneo e ha portato Alexander Zverev al terzo posto della classifica ATP. La decisione del serbo di abbandonare la competizione è stata comunicata poco prima dell’inizio delle partite successive, lasciando spazio a nuovi sviluppi nel torneo.

Il ritiro di Novak Djokovic dal Miami Open, causato da un infortunio alla spalla destra, ridisegna immediatamente il tabellone del Masters 1000. L’assenza del numero tre al mondo priva il torneo della sua stella principale e costringe a ricalibrare le aspettative per la stagione che si sta svolgendo nel 2026. La decisione arriva il giorno prima del sorteggio ufficiale, privando l’evento dei 650 punti che il serbo avrebbe dovuto difendere dopo aver raggiunto la finale nell’edizione precedente. Questo vuoto improvviso apre scenari inaspettati per il ranking mondiale e per gli altri tennisti presenti in Florida. L’impatto sul Ranking e la corsa ai punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Djokovic fuori da Miami: Zverev sale al terzo posto ATP

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