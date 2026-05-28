Da diverse ore non si hanno più notizie di un uomo scattano le ricerche di Vigili del fuoco e carabinieri

Notizia in breve

Intorno alle 10 di oggi, giovedì 28 maggio, la prefettura ha attivato le ricerche di un uomo scomparso. Vigili del fuoco e carabinieri stanno lavorando per rintracciarlo, poiché da diverse ore non si hanno più notizie. La persona scomparsa non è stata localizzata e le operazioni di ricerca sono in corso.