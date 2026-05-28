Da diverse ore non si hanno più notizie di un uomo scattano le ricerche di Vigili del fuoco e carabinieri

Da cesenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Intorno alle 10 di oggi, giovedì 28 maggio, la prefettura ha attivato le ricerche di un uomo scomparso. Vigili del fuoco e carabinieri stanno lavorando per rintracciarlo, poiché da diverse ore non si hanno più notizie. La persona scomparsa non è stata localizzata e le operazioni di ricerca sono in corso.

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Intorno alle ore 10 di oggi, giovedì 28 maggio, la prefettura ha fatto scattare il protocollo di ricerca di persona scomparsa. Al momento si apprende solo che le ricerche riguarderebbero un uomo di Savignano e che sono impegnati nelle operazioni i Vigili del fuoco e i carabinieri. In base alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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