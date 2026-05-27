Un 15enne è scomparso e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. È il terzo caso in una settimana di persone che hanno fatto perdere le tracce. Al momento non ci sono dettagli su eventuali circostanze o motivi della scomparsa. Le ricerche sono in corso, ma non sono stati resi noti aggiornamenti sullo stato della vicenda.

E’ il terzo caso in una settimana di una persona che ha fatto perdere le proprie tracce. Questa volta ad essersi allontanato da casa nel capoluogo sannita è un ragazzo quindicenne del quale non si hanno notizie da ieri pomeriggio. Scattato l’allarme, i Carabinieri hanno avviato le ricerche del minorenne secondo i protocolli previsti in casi del genere. Chiunque lo abbia visto o abbia qualche notizia di questo ragazzo è pregato di contattare il 112. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non si hanno più notizie di un 15enne, Carabinieri avviano le ricerche

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