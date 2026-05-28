da aquileia a madaba quando il mistero della religione diventa mosaico

Notizia in breve

Durante il festival èStoria di Gorizia, si è parlato di religioni, evidenziando il loro ruolo come stimolo per l’arte. L’evento ha evidenziato come l’influenza delle credenze spirituali si rifletta in opere create fin dall’età neolitica, con riferimenti a mosaici rinvenuti tra Aquileia e Madaba. La discussione ha attraversato diverse epoche, sottolineando il legame tra fede e produzione artistica.