Quando le restrizioni religiose diventano normalità | il fallimento della laicità dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione è incombente
Negli ultimi tempi si assiste a un aumento delle restrizioni religiose considerate ormai parte della quotidianità, mettendo in discussione il principio di laicità dello Stato. La questione riguarda la possibilità che le misure adottate per tutelare la libertà religiosa possano portare a un indebolimento dei principi laici, favorendo una cultura di tolleranza che diventa normalità. La discussione si concentra sulla differenza tra integrazione e semplice trasferimento di pratiche religiose, senza coinvolgere giudizi di valore.
C’è una domanda che il dibattito pubblico evita accuratamente di affrontare: cosa accadrebbe se alcune imposizioni religiose di matrice integralista venissero progressivamente considerate “normali” nella società italiana? La foto, tratta da un post di un utente di Facebook ed evidentemente realizzata con l’AI, cristallizza la raggiunta supremazia della cultura islamica nella piazza icona di Milano e simbolo del culto cattolico rappresentato dal Duomo, sulla cui guglia più alta svetta la statua della Madonnina, madre della Cristianità. Non si tratta di discutere della libertà di culto, che la Costituzione tutela pienamente. Si tratta di...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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