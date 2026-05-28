Da Andreina alla Clementi Academy a Fabriano la nuova capitale del fuoco con Errico Recanati

A Fabriano, durante l'inaugurazione della Clementi Academy, lo chef Errico Recanati ha presentato tecniche di cottura con fuoco e brace. Recanati, noto per aver ottenuto una stella Michelin con il ristorante Andreina di Loreto, ha mostrato come l’uso di questi mezzi possa esaltare la creatività culinaria. La cerimonia ha segnato il ritorno del fuoco come elemento centrale nella cucina, con il pubblico presente che ha assistito a dimostrazioni pratiche.

FABRIANO - Il ritorno del fuoco e della brace con mezzi che liberano la creatività. Errico Recanati, stella Michelin dell’Andreina di Loreto, lo chef che ha ridato nobiltà e contemporaneità a una tecnica antica e autentica, ha di nuovo stupito al taglio del nastro della Clementi Academy.Brand. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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