Due realtà del territorio, la Pallacanestro Recanati - Power Basket Academy e la Project Basket Osimo, continuano la collaborazione avviata due anni fa nel settore giovanile. Le due società uniscono le forze per creare un nuovo progetto nel settore della pallacanestro giovanile, rafforzando la loro presenza e le attività dedicate ai giovani atleti. La collaborazione si basa su un impegno condiviso per lo sviluppo delle giovani promesse della pallacanestro locale.

La Pallacanestro Recanati - Power Basket Academy e la Project Basket Osimo sono realtà di primo piano nel panorama del territorio, che già da due anni collaborano a vario livello nello sviluppo dell’attività giovanile. A partire da questo scambio di esperienze e di conoscenze ormai consolidato, nasce Project Basket Academy, che si pone l’obiettivo di fondere le migliori pratiche delle realtà, dando vita ad un percorso che mira a valorizzare non solo le eccellenze dei due vivai, ma anche a diventare un punto di riferimento sia per altre società che volessero aderire, che per singoli ragazzi interessati a un’esperienza formativa e...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallacanestro. Un nuovo progetto con la Project Basket Academy. Recanati e Osimo uniscono le forze nei giovanile

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