Curiosità | nel Parco del Cilento spunta una colonia di Antophora canescens alias api solitarie

Notizia in breve

Nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata trovata una colonia di circa 50 api solitarie di specie Antophora canescens. La scoperta è stata fatta recentemente e riguarda un numero consistente di esemplari di questa specie appartenente alla famiglia Apidae. La colonia è stata individuata nel cuore del parco, in un'area ancora da dettagliare. La presenza di questa colonia rappresenta un fenomeno di interesse naturalistico per la regione.