Curiosità | nel Parco del Cilento spunta una colonia di Antophora canescens alias api solitarie
Nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata trovata una colonia di circa 50 api solitarie di specie Antophora canescens. La scoperta è stata fatta recentemente e riguarda un numero consistente di esemplari di questa specie appartenente alla famiglia Apidae. La colonia è stata individuata nel cuore del parco, in un'area ancora da dettagliare. La presenza di questa colonia rappresenta un fenomeno di interesse naturalistico per la regione.
Sorpresa nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: è stata rinvenuta una colonia di circa 50 individui di Antophora canescens, un’ape solitaria appartenente alla famiglia Apidae. “Questa specie è nota per il suo comportamento instancabile durante il foraggiamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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