5,5 milioni di api in un cimitero | scoperta una colonia record

Nel cimitero East Lawn, a Ithaca, nello stato di New York, è stata scoperta una colonia di api composta da circa 5,5 milioni di individui, che occupa un’area di meno di 61mila metri quadrati. Questa concentrazione di api rappresenta un record in termini di numerosità e si trova in un’area urbana e silenziosa. La scoperta è stata fatta recentemente e ha attirato l’attenzione sulla presenza di questa grande comunità di api.

Un’incredibile concentrazione di vita selvatica è stata individuata nel cimitero East Lawn, situato a Ithaca, nello stato di New York, dove una colonia di circa 5,5 milioni di api sta occupando un’area di meno di 61mila metri quadri. Questa enorme aggregazione di insetti, che si estende su un terreno di 1,5 acri, rappresenta una delle più vaste e antiche popolazioni di api che nidificano nel suolo mai documentate al mondo, superando per numero di esemplari la popolazione di Manhattan di oltre tre volte. La scoperta fortuita tra i sentieri dell’East Lawn Cemetery. Il caso è emerso grazie a una coincidenza legata agli spostamenti quotidiani di Fordyce, tecnica di laboratorio specializzata in entomologia presso il campus della Cornell University.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 5,5 milioni di api in un cimitero: scoperta una colonia record Vatican Museums Ultimate Tour Guide- History,Routes,Must-Sees ep1-Entrance&Gregorian Egyptian Museum Notizie correlate Sotto un cimitero di New York c’erano 5,6 milioni di api: è la colonia più grande mai trovataUn cimitero dello Stato di New York potrebbe ospitare quasi 5,6 milioni di api che nidificano nel terreno, secondo un nuovo studio pubblicato sulla... Scoperte 5,5 milioni di api in un cimitero di New York: “Tra le più grandi aggregazioni al mondo, sono preziose”Presso il cimitero East Lawn di Ithaca, una città dello Stato di News York, gli entomologi hanno fatto una scoperta sorprendente: un'immensa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cosa ci fanno 5 milioni di api nel sottosuolo di New York; Scoperte 5,5 milioni di api in un cimitero di New York: Tra le più grandi aggregazioni al mondo, sono preziose; Scienziati scoprono 5,5 milioni di api che vivono sotto un cimitero. Una città sotterranea; Il Cimitero delle Fontanelle riapre per sempre. In un cimitero degli USA vive una delle più grandi colonie di api al mondo, ospita circa 5,5 milioni di esemplariL'East Lawn Cemetery, negli USA, ospita una delle più grandi e antiche colonie di api nidificanti nel terreno mai registrate al mondo ... greenme.it Scienziati scoprono 5,5 milioni di api che vivono sotto un cimitero. «Una città sotterranea»A prima vista è un cimitero come tanti: vialetti ordinati, lapidi silenziose, alberi che in primavera si riempiono di luce. Siamo a Ithaca, una piccola città nello stato di ... ilmessaggero.it Milioni di mosche sterili verranno lanciate dagli aerei per fermare un parassita che divora animali vivi. Una strategia senza pesticidi, ma con effetti letali. Come stanno provando a bloccare l'insetto che trasforma ogni ferita in una condanna. https://kodmi.it/fDgy facebook Prima Porta, scoperto deposito della droga per 2 milioni e mezzo di euro (video) ift.tt/ZeBCDil x.com