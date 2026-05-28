Il Cupra Padel Tour si svolge in Italia con 60 tappe distribuite in 18 regioni, culminando con una finale a Milano. L'evento coinvolge i principali giocatori del circuito e mira a promuovere il padel nel paese. La manifestazione si snoda lungo tutto il territorio nazionale, offrendo opportunità di partecipazione e visibilità agli atleti e agli appassionati. La competizione si conclude con una grande finale nel capoluogo lombardo.

Il Cupra Padel Tour torna per il quinto anno consecutivo e si conferma molto più di un semplice torneo, diventando una piattaforma nazionale capace di mettere in connessione appassionati, territori e Cupra Tribe. Il format è ormai consolidato, ma continua a crescere nei numeri e nell’ambizione. Il circuito ha attraversato l’Italia da febbraio a fine maggio, coinvolgendo 46 province e migliaia di giocatori, pronti a sfidarsi con un traguardo ben preciso: arrivare a giocare nel contesto dei professionisti. Il punto di arrivo è infatti tra i più prestigiosi: la Cupra Padel Experience, fase finale del torneo che si disputerà all’Allianz Cloud di Milano durante il Milano Premier Padel P1, uno degli appuntamenti più rilevanti del circuito internazionale (in programma dal 12 al 16 ottobre), di cui Cupra è Official Automotive Partner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cupra Padel Tour, un viaggio lungo l’Italia fino alla finale a Milano con i big del circuito

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