Cupra Padel Tour 2026 due tappe e tutto esaurito

Da perugiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si è conclusa al Padel Green Village la seconda tappa del Cupra Padel Tour 2026, dopo l’apertura al Padel Arena Fastweb. Il circuito umbro ha registrato il tutto esaurito con circa 50 coppie partecipanti. Le due giornate di gara hanno visto i partecipanti sfidarsi in un’atmosfera di competizione e socializzazione, attirando un pubblico numeroso che ha assistito alle partite. Entrambe le tappe hanno confermato l’interesse crescente per il torneo nel territorio.

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Domenica 17 maggio si è chiusa al Padel Green Village la seconda tappa del Cupra Padel Tour 2026. Dopo l’appuntamento d’apertura al Padel Arena Fastweb, il circuito umbro ha chiuso con il tutto esaurito: circa 50 coppie in campo, due giornate di gare tra competizione e condivisione.Le coppie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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