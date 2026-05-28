Cupra Padel Tour Albertini | Mi piace l’idea di migliorare Un modello? Scelgo Federer

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fratello dell’ex calciatore milanese parteciperà al Cupra Padel Tour, dichiarando di apprezzare l’idea di migliorare e di preferire un modello ispirato a Federer. Nato nel 1978, ha detto di piacergli variare, giocando su entrambi i lati. La sua partecipazione si inserisce nel contesto dell’evento, che vede protagonisti diversi appassionati di padel.

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Il padel è entrato nel mondo di Gabriele Albertini quasi per caso. L’ingresso è avvenuto con una proposta ricevuta dal fratello Demetrio, storico centrocampista di Milan, Barcellona e Lazio: perché non cimentarsi in questo sport così diffuso? Da quella prima volta si è formato un legame solidissimo con il padel. Questa passione porterà Gabriele a partecipare al Cupra Padel Tour 2026. Un risultato che inorgoglisce Albertini, nato a Milano il 20 luglio 1978. Le ambizioni, però, non mancano e il giocatore lombardo spera di togliersi altre soddisfazioni. L’obiettivo è chiaro: mai smettere di migliorarsi.  Gabriele, come si è avvicinato al padel?  “Tutto è nato grazie a mio fratello Demetrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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