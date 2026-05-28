Cultura musica e fare comunità | arrivano i giovedì di piazza San Francesco

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, giovedì 28 maggio 2026, la Giunta comunale di Ancona ha approvato il sostegno alle iniziative promosse dall’associazione Guasco San Pietro. L’associazione, attiva da anni nel quartiere, organizza eventi di musica, cultura e comunità nei giovedì di piazza San Francesco. La decisione è stata presa su indicazione dell’assessore al Turismo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA – La Giunta comunale di Ancona, su indicazione dell’assessore al Turismo Daniele Berardinelli, ha deciso oggi, giovedì 28 maggio 2026, di sostenere le iniziative che l’associazione di promozione sociale Guasco San Pietro, attiva da anni nell’omonimo quartiere nella promozione culturale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sai cosa fare quando i bambini soffocano

Video Sai cosa fare quando i bambini soffocano?

Notizie e thread social correlati

Piazza San Francesco: al via l'impermeabilizzazione del solaio della piazza di CavaÈ iniziata la manutenzione di Piazza San Francesco a Cava de' Tirreni, con i lavori di impermeabilizzazione del solaio della piazza.

Il roseto di San giovanni si accende di cultura e musica: torna "Rose Libri Musica Vino"Il roseto di San Giovanni si prepara a ospitare anche quest’anno l’evento “Rose Libri Musica Vino”, una rassegna che combina cultura, musica e...

Temi più discussi: Chiara di Dio, la vita della santa di Assisi raccontata in musica a teatro; Ravenna Festival: l’omaggio a San Francesco si veste di musica, arte e dialogo; San Fele celebra l’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi con teatro, musica e cammini. Ecco il progetto presentato a Roma; Lamezia festeggia San Francesco di Paola tra fede, musica e spettacolo.

san francesco cultura musica e fareIn San Romano con la Scuola di Musica Sinfonia la prima esecuzione assoluta di ‘Vivit! – Francesco Vive’Venerdì (29 maggio) sacra rappresentazione contemporanea con musiche di Bonacchelli e testi tratti direttamente dagli scritti del Santo ... luccaindiretta.it

Il San Francesco di Simone Cristicchi: Oggi verrebbe spedito a fare un Tso. Insegna a spogliarsi del superfluoMilano – Il mistico. Il rivoluzionario. L’icona. Inesauribile San Francesco. Che continua a spopolare in tv, in libreria, a teatro. In questo caso grazie a Simone Cristicchi che gli dedica Franciscus ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web