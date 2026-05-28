Cultura musica e fare comunità | arrivano i giovedì di piazza San Francesco

Notizia in breve

Oggi, giovedì 28 maggio 2026, la Giunta comunale di Ancona ha approvato il sostegno alle iniziative promosse dall’associazione Guasco San Pietro. L’associazione, attiva da anni nel quartiere, organizza eventi di musica, cultura e comunità nei giovedì di piazza San Francesco. La decisione è stata presa su indicazione dell’assessore al Turismo.