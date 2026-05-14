Il roseto di San giovanni si accende di cultura e musica | torna Rose Libri Musica Vino

Il roseto di San Giovanni si prepara a ospitare anche quest’anno l’evento “Rose Libri Musica Vino”, una rassegna che combina cultura, musica e convivialità. Durante le giornate si svolgeranno conferenze, presentazioni di libri e un concerto di musica d’archi. La manifestazione è organizzata dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste. Quest’anno la rassegna compie i primi 15 anni di attività.

Conferenze, presentazioni di libri e un concerto d'archi: questo e altro è “Rose Libri Musica Vino”, la rassegna promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall’Università degli Studi di Trieste che quest’anno festeggia i primi tre lustri. Un evento che “prova ad accendere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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