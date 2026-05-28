Cucina sudicia e sigilli da 8 anni ma il locale continuava a servire i clienti

Un albergo nel centro di Salò, con cucina sporca e sigilli da otto anni, ha continuato a servire pasti agli ospiti. La sospensione dell’attività di ristorazione era stata decisa nel 2018 dall’ATS di Brescia, ma il locale ha comunque operato nel settore alimentare. La cucina presentava condizioni igieniche carenti e i sigilli rimanevano ancora in vigore, mentre il servizio continuava senza interruzioni.

Un noto albergo nel centro di Salò che serviva pasti ai propri ospiti, nonostante l'attività di ristorazione fosse stata sospesa nel 2018 dall'ATS di Brescia. Otto anni dopo quel provvedimento, i carabinieri della Compagnia di Salò e i militari del NAS di Brescia si sono presentati nella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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