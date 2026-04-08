Falso circolo all’Eur | 380 persone in un locale da 120 sigilli

Nella notte tra venerdì e sabato, la Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato un locale nell’area dell’Eur, dove è stato rilevato un abuso di discoteca. In questo locale, erano presenti circa 380 persone, mentre la capienza consentita era di 120. La presenza di un’associazione culturale che gestiva l’attività senza autorizzazioni è stata verificata durante i controlli.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha proceduto al sequestro preventivo di un locale nell’area dell’Eur nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver scoperto che un’associazione culturale operava in realtà come discoteca abusiva. L’intervento è scattato durante le attività di monitoraggio dei pubblici esercizi. Gli agenti hanno trovato un ambiente privo di agibilità, ma utilizzato per ospitare eventi di intrattenimento aperti a chiunque. Il sistema di accesso prevedeva un pagamento misto: l’ingresso era regolato da un biglietto di circa 20 euro, a cui si aggiungeva un ulteriore versamento di 5 euro a titolo di contributo. Il rischio concreto tra capienza superata e irregolarità amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso circolo all’Eur: 380 persone in un locale da 120, sigilli Festa con 380 persone ma il locale è un'associazione culturale: sequestrata discoteca abusiva all'EurEventi pubblicizzati con musica dal vivo, il prezzo del biglietto di 20 euro e un considerevole sovraffollamento. Sequestrata discoteca abusiva mascherata da associazione culturale all’Eur: dentro 400 persone su 120 consentiteContinuava ad ospitare persone con un sovraffollamento del 300%: polizia locale sequestra una discoteca abusiva a Roma mascherata da associazione...