Sigilli a un locale del centro | Tra i clienti pregiudicati Sicurezza compromessa

Nella zona centrale di Terni, un locale è stato chiuso temporaneamente con sigilli e la licenza è stata sospesa per sette giorni. La decisione è stata presa a causa della presenza di clienti pregiudicati all’interno del locale, che ha portato a un sospetto di sicurezza compromessa. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori problemi legati alla frequentazione del locale e garantire l’ordine pubblico.

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Sigilli e licenza sospesa per una settimana. In un locale del centro storico di Terni scatta la sospensione dell’attività per mala frequentazione. Tra i clienti infatti ci sono pregiudicati noti alle forze dell’ordine e gravati da vari reati. Ad apporre la notifica sulla porta dell’esercizio commerciale nella mattinata di ieri, Polizia e Carabinieri, a seguito di ripetuti controlli svolti dalle autorità nel corso degli ultimi mesi. Gli accertamenti effettuati dalla forze dell’ordine hanno infatti consentito di documentare come il locale fosse divenuto abituale ritrovo di malviventi gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di armi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sigilli a un locale del centro: "Tra i clienti pregiudicati. Sicurezza compromessa" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Troppi pregiudicati tra i clienti, centro scommesse chiuso per una settimanaIl provvedimento trae origine dalle costanti verifiche nei diversi esercizi commerciali attuati dai poliziotti della questura per prevenire e... Spari contro le finestre per festeggiare e pregiudicati tra i clienti: licenza sospesa a un locale di Sesto San GiovanniMilano, 2 maggio 2026 – Licenza sospesa per 15 giorni in un locale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano: si tratta de ‘il Sesto Trancio’, in... Argomenti più discussi: Sigilli a un locale del centro: Tra i clienti pregiudicati. Sicurezza compromessa; Movida: sigilli a un locale, protestano gli esercenti; Sigilli a un night club di Olbia dopo una violenta aggressione: uomo colpito con calci, pugni e uno sgabello; Prostituzione in un night club ad Anzio. Nel locale dodici minorenni. [TUTTO] Se fossi il designer di un nuovo gioco di Zelda, come sarebbe la trama e il gameplay del tuo personale Zelda? reddit Perugia, oltre duecento persone in cento metri quadrati: sigilli a un locale abusivoPerugia, 9 febbraio 2026 - Oltre duecento persone, per l'esattezza 237, stipate in circa 100metri quadrati: spazi angusti e pericolosi, li hanno definiti le Forze dell'ordine. Così Polizia e Finanza ... lanazione.it