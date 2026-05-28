Cucina sporca e sospesa da 8 anni ma il locale continua a dar da mangiare ai clienti

Un ristorante con cucina sospesa da otto anni continua a servire pasti ai clienti. L’attività era stata interrotta nel 2018 da un’azienda di tutela della salute di Brescia. Nonostante la sospensione, il locale rimane aperto e apre regolarmente ai clienti. Non sono stati comunicati eventuali interventi o chiusure successive. La situazione è stata segnalata senza ulteriori dettagli su eventuali provvedimenti o controlli in corso.

L'attività di ristorazione era stata sospesa ben otto anni fa, nel 2018, dall'azienda di tutela della salute di Brescia. Eppure un albergo nel centro di Salò, in provincia di Brescia, continuava a preparare e servire pasti ai propri ospiti. Otto anni dopo quel provvedimento, i carabinieri della. 🔗 Leggi su Today.it

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