Negli ultimi giorni, i pavoni di Punta Marina sono diventati protagonisti di numerose discussioni pubbliche, con molte persone che si sono concentrate sulla loro presenza nel centro della località. La questione ha attirato l’attenzione anche dei media, trasformandosi in un caso mediatico che coinvolge residenti, turisti e esperti. Un biologo ha però preso posizione, spiegando che il problema non sono gli uccelli stessi, ma il fatto che vengano alimentati dagli esseri umani.

Da attrazione turistica a vero e proprio caso mediatico. Nelle ultime settimane si sta parlando ovunque dei pavoni di Punta Marina (Ravenna) località finita al centro di servizi tv e tormentoni social, per la presenza sempre più massiccia dei variopinti pennuti nelle strade della cittadina. Come un film di Hitchcock, ma contaminato dal trash televisivo italico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prossimi Congiunti (@prossimicongiunti) Archiviata la signora dei gatti di Palermo – ricordate il tormentone “Bam bam bam”? – il nuovo drama eviscerato da Matano a La vita in diretta, ma anche dai vari notiziari nazionali, è dedicato ai cittadini di Punta Marina esasperati dai pavoni, i quali stando alle testimonianze emettono versi fastidiosi e sporcano, al punto tale da rendere la città invivibile.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Pavoni a Punta Marina, il biologo smonta l’allarme: “Il vero errore è dar loro da mangiare”

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