Modello Venezuela per Cuba Trump schiera la portaerei Nimitz
Nelle ultime ore si sono verificati nuovi sviluppi nelle attività militari nei Caraibi, con la presenza di una grande unità navale statunitense. Una portaerei di notevoli dimensioni si trova attualmente nelle acque vicino a Cuba, accompagnata da una squadra d’attacco. La mossa segue una serie di azioni di rafforzamento militare nella regione, che coinvolgono anche altri asset navali. La presenza di questa unità rappresenta un incremento della capacità militare statunitense nella zona.
Ancora prove di guerra. Questa volta a Cuba, da tempo nel mirino di Trump che ha schierato nei Caraibi la portaerei Nimitz con la sua squadra d’attacco. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Modello Venezuela per Cuba. Trump schiera la portaerei Nimitz
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