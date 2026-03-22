L’Avana, 22 marzo 2026 – Cuba si prepara alla possibilità di un'aggressione militare da parte degli Stati uniti, pur auspicando che il conflitto possa essere evitato. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri, Carlos Fernandez de Cossio in un'intervista all'emittente statunistense Nbc. "I nostri militari sono sempre pronti e in questi giorni si stanno preparando alla possibilità di un'aggressione militare", ha affermato. “Sarebbe ingenuo non considerare questa eventualità, guardando a ciò che sta accadendo nel mondo”, ha aggiunto il viceministro, precisando tuttavia che il governo cubano "spera sinceramente che ciò non avvenga" e non vede "alcuna giustificazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cuba ancora al buio, secondo blackout in pochi giorni. “Ci prepariamo alla possibilità di un’aggressione militare Usa”

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