Federico Cinà è uscito al secondo turno di Roland Garros 2026 dopo aver perso contro l’olandese Jesper De Jong in tre set, con i punteggi di 6-3, 6-1 e 6-3. La partita è durata un’ora e 50 minuti.

Si interrompe al secondo turno il cammino di Federico Cinà al Roland Garros 2026. Cinà è stato sconfitto dall’olandese Jesper De Jong (106) in un’ora e 50 ‘ di gioco, in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. L’azzurro, che prima del torneo era numero 238 del mondo, ha con ogni probabilità risentito fisicamente dell’impresa compiuta per passare il primo turno nello Slam parigino, battendo il ben più quotato statunitense Reilly Opelka (75) dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza di gioco con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6), 6-4. Finisce qui dunque l’avventura a Parigi per il 19enne palermitano, che in ogni caso è riuscito per la prima volta in carriera a superare un turno in un torneo del Grande Slam. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Cinà fuori al secondo turno

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