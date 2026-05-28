Cristina la farmacista monzese diventata famosa per quel sorriso e quel grazie diventati virali

Notizia in breve

Una foto di una farmacista di Monza, scattata da un cliente e condivisa sui social, è diventata virale. La foto mostra la farmacista mentre sorride e ringrazia, dopo aver autorizzato lo scatto. Il post scritto da un padre, che si è recato in farmacia per comprare medicine per il figlio con la febbre, ha ricevuto centinaia di commenti positivi. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti utenti online.