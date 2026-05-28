Cristina la farmacista monzese diventata famosa per quel sorriso e quel grazie diventati virali

Da monzatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una foto di una farmacista di Monza, scattata da un cliente e condivisa sui social, è diventata virale. La foto mostra la farmacista mentre sorride e ringrazia, dopo aver autorizzato lo scatto. Il post scritto da un padre, che si è recato in farmacia per comprare medicine per il figlio con la febbre, ha ricevuto centinaia di commenti positivi. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti utenti online.

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A sua insaputa quella foto scattata (dopo autorizzazione) da un cliente è diventata virale. Scatenando centinaia di commenti positivi: perché quel post scritto con il cuore da un papà corso in farmacia per acquistare alcune medicine per il figlio con la febbre e che si è trovato di fronte una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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