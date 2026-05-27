Quel sogno della serie A e quel grazie alla presidente Lauren Crampsie dalla figlia del noto calciatore
Alla vigilia di Monza-Catanzaro, partita decisiva per il ritorno in Serie A, la presidente dell’AC Monza riceve un messaggio di sostegno dalla figlia di un noto calciatore. La solidarietà femminile, considerata rara, si fa sentire in un momento cruciale per la squadra. La presidente Lauren Crampsie ha ricevuto un ringraziamento speciale, rafforzando il legame tra le tifose e il club in vista della partita decisiva.
La solidarietà femminile è merce rara. Alla vigilia di Monza-Catanzaro - che per i bagaj vale il ritorno in Serie A - c’è un messaggio molto speciale che arriva alla presidente dell’AC Monza Lauren Crampsie. Il messaggio di una donna, ma ancor prima di una grande tifosa, cresciuta a pane e calcio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
35yo CEO uncle falls in love at first sight with 18yo girl, gives her all his love!
Notizie e thread social correlati
Bari, il colpo del Cobra: quel gol al Monza che sognò la Serie AIl 30 gennaio 1994, nella partita tra Bari e Monza, un giocatore del Bari segnò un gol che diede un impulso decisivo alla squadra in quella stagione.
Chuki Juventus, concorrenza dalla Serie A per il classe 2004 del Valladolid: ci pensa concretamente quel club! UltimissimeIl mercato si anima con il possibile interesse di un club di Serie A per un giovane attaccante del Valladolid, classe 2004.