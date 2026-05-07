La saga “Sincaraz”, sebbene sia soltanto agli albori, è già diventata un libro. Materiale da consegnare agli archivi della storia, insomma. Perché è vero che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente 24 e 23 anni, hanno già frantumato record e cambiato il corso del tennis. Il libro, un avvincente mix tra cronaca e romanzo, è stato scritto da uno dei migliori giornalisti di tennis della nuova generazione, lo statunitense Giri Nathan: Changeover nella versione originale, Cambiocampo in quella italiana, appena pubblicata per Altrecose, il marchio editoriale di Post e Iperborea. Al Foro Italico non c’è Alcaraz, assente dal circuito dal 14 aprile, quando ha battuto Virtanen ma si è infortunato al polso, ritirandosi a Barcellona e saltando l’intera stagione sulla terra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La saga Sincaraz è diventata un libro: "Quel giorno di Jannik in aeroporto, con pizza e Diet Coke"

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