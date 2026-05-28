Cristiano De Andrè ha raccontato che negli anni Settanta un’ondata di eroina ha colpito molti dei suoi amici, portando alla morte di alcuni. Ha sottolineato di essere riuscito a evitare conseguenze gravi grazie alla passione per la musica. L’artista è stato ospite di “Meraviglioso – Dentro una canzone” (OnePodcast), dove ha condiviso dettagli inediti sul suo percorso artistico e personale.

Cristiano De Andrè è stato ospite di “ Meraviglioso – Dentro una canzone” (OnePodcast) il video podcast di Lorenzo Casadei per raccontare aspetti inediti del suo percorso artistico e anche umano, oltre che famigliare. “Improvvisamente, nella metà degli Anni 70, è arrivata un’ondata di eroina in tutte le città d’Italia, – ha affermato – ma Genova e Verona sono state quelle più colpite. In qualche modo noi eravamo ragazzi fragili, portati alla sperimentazione del pericolo, delle cose proibite. L’eroina però non era uno scherzo e quindi nel momento in cui è arrivata molti miei amici sono purtroppo morti per quella ragione lì “. E ancora: “ Io ho avuto la fortuna di avere la passione per la musica, mi ero poi iscritto al conservatorio a studiare violino; quindi, avevo qualcosa che mi teneva fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cristiano De Andrè: “Nella metà degli Anni 70 è arrivata un’ondata di eroina. Molti miei amici sono morti. Io ho avuto la fortuna di avere la passione per la musica”

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