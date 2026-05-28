Crisi energetica Meloni | Governo farà tutto il possibile per scongiurare effetti

Notizia in breve

Il governo ha dichiarato che farà tutto il possibile per evitare gli effetti della crisi energetica. Durante un'intervista televisiva, il presidente del Consiglio ha affrontato anche temi come i migranti e il terrorismo, senza fornire dettagli specifici sulle misure adottate. La discussione si è concentrata sulle sfide attuali, ma non sono stati comunicati piani concreti o azioni immediate. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a interventi specifici su questi fronti.