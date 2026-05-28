Crisi energetica Meloni | Governo farà tutto il possibile per scongiurare effetti
Il governo ha dichiarato che farà tutto il possibile per evitare gli effetti della crisi energetica. Durante un'intervista televisiva, il presidente del Consiglio ha affrontato anche temi come i migranti e il terrorismo, senza fornire dettagli specifici sulle misure adottate. La discussione si è concentrata sulle sfide attuali, ma non sono stati comunicati piani concreti o azioni immediate. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a interventi specifici su questi fronti.
(Adnkronos) – Dalla crisi energetica ai migranti passando e il terrorismo. Molti i temi trattati dalla la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 'Mattino Cinque' su Mediaset. I "provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi'' energetica ''saranno sempre puntuali nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Conflitti e crisi energetica: tutti gli scenari possibili - Unomattina 07/04/2026
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