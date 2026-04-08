Il governo ha annunciato alcune misure per affrontare la crisi energetica in Iran, con l’obiettivo di stabilizzare la regione di Hormuz. Si tratta di interventi che richiederanno tempo prima di mostrare risultati concreti, considerando le complessità legate alla situazione. La regione rimane sotto osservazione, mentre le autorità lavorano per migliorare la gestione delle risorse e garantire un ritorno alla normalità.

Domani il premier alla Camera e al Senato per fare il punto sull’azione di governo. Il punto messo in evidenza è che resta fondamentale distinguere nettamente tra le responsabilità di un regime e il destino di milioni di cittadini comuni. “La popolazione civile iraniana non può e non deve pagare il prezzo delle colpe dei propri governanti” Un primo passo, certamente incoraggiante, ma serviranno mesi per la normalità di Hormuz. La considerazione di Moody’s Ratings commentando il cessate il fuoco tra Usa e Iran è interessante se rapportata alle indicazioni dei singoli paesi, in ansia per i risvolti energetici della crisi in Medio Oriente. Un passaggio che sarà al centro dell’informativa del presidente del consiglio Giorgia Meloni sull’azione del Governo domani nei due rami del Parlamento (prima alla Camera e a seguire al Senato). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa farà il governo per la crisi energetica in Iran

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