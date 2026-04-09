Meloni alla Camera sulla crisi internazionale | Faremo tutto il possibile E sul governo | Palate di fango su di me io non scappo

La mattina si apre con un clima teso alla Camera dei Deputati, dove il primo ministro interviene sulla crisi internazionale e afferma che il governo farà tutto il possibile. Nel suo intervento, respinge le accuse e afferma di non voler scappare di fronte alle difficoltà. La discussione si inserisce in un momento di grande attenzione politica, tra dichiarazioni ufficiali e confronti tra le forze presenti.

Screenshot Una mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si misura con uno dei passaggi più delicati delle ultime settimane. L’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera arriva in un contesto internazionale segnato dalla crisi in Medio Oriente, con il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ancora fragile e il rischio di nuove tensioni energetiche. Non si tratta solo di un aggiornamento istituzionale. L’intervento della premier assume un peso politico preciso: definire la posizione dell’Italia nello scenario globale, chiarire la linea del governo e rispondere alle opposizioni su più fronti, dalla politica estera alle questioni interne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni alla Camera sulla crisi internazionale: “Faremo tutto il possibile”. E sul governo: “Palate di fango su di me, io non scappo” Meloni alla Camera: “Governo c’è fino alla fine, non scappo”. E alle opposizioni: “Vi sfido”Referendum, politiche di governo, riforme, posizione politica troppo pro Usa rispetto alle grandi crisi internazionali. Meloni alla Camera e al Senato: le comunicazioni su crisi internazionale, energia e Consiglio UeAGI - Ieri una videocall, alla quale hanno partecipato tra gli altri il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, la... Meloni alla Camera sulla crisi internazionale: Faremo tutto il possibile. E sul governo: Palate di fango su di me, io non scappoUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si misura con uno dei passaggi più delicati delle ultime settimane. thesocialpost.it Meloni in Parlamento sulla crisi internazionale: Faremo tutto il possibile. Applauso bipartisan per i militari Unifil. E sul governo: Palate di fango verso dio me, io ...Una mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si prepara a uno dei passaggi più delicati degli ultimi giorni. thesocialpost.it