Crisi energetica boccata di ossigeno per le aziende agricole | riaperti i tempi per il carburante agricolo
È stato riaperto il termine per l’acquisto di carburante agricolo, offrendo un sollievo temporaneo alle aziende del settore colpite dalla crisi energetica. La misura riguarda le aziende agricole e gli allevamenti, che ora potranno fare rifornimento di carburante secondo le regole precedenti. La decisione si inserisce in un contesto di difficoltà generale per l’economia locale, con effetti negativi sempre più evidenti sugli operatori agricoli.
vLa crisi energetica colpisce tutti i settori della economia umbra; in particolare gli effetti negativi mettono sempre di più a rischio quello agricolo e degli allevamenti di casa nostra. Per andare incontro alle esigenze delle aziende agricole la Regione dell'Umbria ha riaperti i termini per la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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