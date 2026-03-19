A Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, le aziende agricole del Parco del Ticino denunciano difficoltà crescenti e chiedono interventi. Le problematiche principali riguardano la scarsità d’acqua, le sfide legate alla fauna selvatica e le complicazioni burocratiche che ostacolano le attività quotidiane. Le aziende sottolineano come questi fattori abbiano reso difficile mantenere i livelli di produzione e sostenibilità.

Robecchetto con Induno (Milano), 19 marzo 2026 – La mancanza di redditività, una gestione poco incisiva della fauna selvatica, i problemi legati all ’irrigazione dei campi, una burocrazia eccessiva stanno portando ad una continua perdita di aziende agricole anche in un territorio, come quello del Parco del Ticino, vocato all’attività agricola. L’incontro con l’assessore. Lo hanno ribadito gli agricoltori della zona all’incontro che hanno avuto con l’assessore regionale al territorio e ai sistemi verdi Gianluca Comazzi, che nei giorni scorsi ha visitato alcune aziende (la Bellaisa di Arconate che produce uova e la Cirenaica di Robecchetto che produce salumi, carni e farine). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco del Ticino, le aziende agricole in crisi chiedono aiuto: “Acqua, fauna selvatica e burocrazia i nostri nemici”

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