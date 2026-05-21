Da oggi è possibile presentare le domande per le indennità giornaliere legate al “Fermo Pesca”. Le richieste riguardano i lavoratori del settore che hanno subito interruzioni nelle attività a causa di misure di limitazione. La procedura si apre ufficialmente con la pubblicazione delle modalità di presentazione e i requisiti richiesti. Le domande devono essere inviate attraverso una piattaforma online entro i termini stabiliti. La misura mira a fornire un sostegno economico ai pescatori colpiti dai provvedimenti di blocco delle attività.

La categoria si è comunque sempre dimostrata disponibile al confronto istituzionale e a recepire tutte le misure per garantire la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio ittico e della biodiversità marina, considerando il mare una straordinaria meraviglia naturale e un bene prezioso in sé e per il futuro delle attività. Al contempo si è evidenziata la necessità di tenere in conto il ruolo svolto dalla pesca per l’intera filiera alimentare, assicurando un livello di sussistenza a tutti gli operatori e alle comunità costiere che vivono della pesca, ma il dialogo con l’Ue è stato spesso problematico. Il metodo partecipativo adottato invece dal governo nazionale si è rivelato proficuo, perché sono state riconosciute e poste al centro dell’attenzione le giuste istanze degli addetti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Da oggi al via le richieste per le indennità giornaliere “Fermo Pesca”: “Boccata d’ossigeno”

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