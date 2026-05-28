Crisi Bipres tavolo in Regione per concedere la cassa integrazione per cessata attività

Un tavolo in Regione è stato convocato per discutere la richiesta di cassa integrazione per cessata attività presentata dalla Bipres S.p.A., azienda metalmeccanica con stabilimenti a Rocca San Casciano e Portico di Romagna. La crisi dell’azienda, attiva nel settore metalmeccanico, si trova ora nella fase più difficile.

La crisi della Bipres S.p.A., azienda metalmeccanica con stabilimenti a Rocca San Casciano e Portico di Romagna, entra nella fase più amara. La situazione coinvolge decine di lavoratori, con ricadute economiche e sociali sull’intera valle del Montone. La situazione si è aggravata con la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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