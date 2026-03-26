Le trattative tra le parti si sono interrotte definitivamente, secondo quanto comunicato in serata. La discussione riguardava la richiesta di cassa integrazione e si era svolta nel corso delle ultime settimane, senza trovare un accordo. La decisione di chiudere il tavolo sindacale è arrivata dopo un nuovo rifiuto di approvare l’intervento richiesto dall’azienda.

Ossago Lodigiano (Lodi), 26 marzo 2026 – Le trattative a livello locale sono ufficialmente interrotte. Il tavolo sindacale per la Airpack di Ossago Lodigian o è saltato definitivamente ieri mattina, quando i rappresentanti di Femca Cisl e Filctem Cgil si sono “alzati” decidendo che quello sarebbe stato l’ultimo confronto. Una decisione drastica, figlia di un’esasperazione che dura dal 16 febbraio scorso, giorno in cui la p roprietà belga ha sganciato la “bomba” della mobilità per 41 dipendenti, quasi tutti operai specializzati nel settore degli imballaggi. Il “muro” eretto dalla dirigenza non ha mostrato la minima crepa nemmeno nell’ultimo incontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Airpack, rotto il tavolo sindacale: altro ‘no’ alla cassa integrazione

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